Экс-советник главы Пентагона сообщил о возможной гибели военных США при ударе по ЗРК Patriot

При ударе по зенитно-ракетному комплексу Patriot на Украине могли погибнуть американские военные, которые отправились туда служить по контракту. Об этом сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По мнению полковника, в случае уничтожения батареи ЗРК рядом с Киевом, уничтожается и находящийся возле персонал. Офицер выразил уверенность, что американские военные погибли.
При этом доказательства того, что американцы, которые служат по контракту, находились в той области, не были приведены.
Ранее в Штатах вспомнили о словах президента РФ Владимира Путина после нанесения ударов по американской системе ЗРК Patriot на Украине.