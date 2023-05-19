Итальянский журналист Пестуджия заявил, что футболист Кокорин не подходит для игры в Серии А

Итальянский журналист Саверио Пестуджия заявил, что футболист Александр Кокорин не подходит для игры в клубе «Фиорентина».
Пестуджия считает, что, несмотря на успехи Кокорина в кипрском турнире, он не сможет достичь таких же результатов в итальянской Серии А. Журналист напомнил провальный сезон россиянина в составе «Фиорентины» и заявил, что «он не подходит для игры в чемпионате Италии».
Кокорин на правах аренды играет за кипрский клуб «Арис». Недавно ему вручили приз как лучшему игроку турнира за 13 забитых голов и шесть результативных передач в 25 матчах. Награждение прошло во время церемонии PASP Football Awards, которая прошла по итогу сезона 2022/2023.