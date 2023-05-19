Итальянский журналист Пестуджия заявил, что футболист Кокорин не подходит для игры в Серии А

Пестуджия считает, что, несмотря на успехи Кокорина в кипрском турнире, он не сможет достичь таких же результатов в итальянской Серии А. Журналист напомнил провальный сезон россиянина в составе «Фиорентины» и заявил, что «он не подходит для игры в чемпионате Италии».