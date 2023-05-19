В Россию попали миллионы гаджетов со встроенными вирусами от зарубежных производителей

Гаджеты с предустановленными вирусами и рекламным программным обеспечением от 50-ти мировых производителей появились на рынке умных устройств. Об этом сообщает CNews.
По информации издания, хакеры нашли способы внедриться в производственный процесс. Компании-производители не уточняются. При этом известно, что зараженные устройства имеют предустановленную ОС Android, отмечает издание Infox.
На умных устройствах были найдены вирусы семейства Guerrilla — программное обеспечение, которое позволяет перехватывать сообщения, а также получать другую личную информацию. Больше всего «зараженных» устройств зафиксировано в США и Мексике. В топ-5 попали Индонезия, Таиланд и Россия.
Всего заражены около девяти миллионов гаджетов. Специалисты уверены, что вредоносное ПО распространяется преимущественно на бюджетных моделях.