Сниматься у него — уже подарок: артист Александр Пашутин рассказал о работе с режиссером Олегом Фоминым

Актер, режиссер и продюсер театра, кино и телевидения Олег Фомин отмечает сегодня свой день рождения. В беседе с ФАН именинника поздравил актер театра и кино, народный артист РФ Александр Пашутин.
Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом на съемочной площадке киноленты «Естественный отбор».
«Он пригласил меня в свое кино — это уже подарок. У меня остались самые лучшие впечатления. Я очень рад, что не подвел его. С ним работалось легко. Все, что я придумывал, он принимал», — сказал актер.
Александр Пашутин также отметил, что он получил большое удовольствие от совместной работы с Олегом Фоминым и на сцене.
«Замечательный человек! Он прекрасный актер и не менее прекрасный режиссер! У него настоящий талант! Я снимался у него. Помимо этого, мы выступали в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой. Насколько я помню, он играл Калигулу. Кстати, если он снова пригласит меня сниматься у него, я пойду с огромным удовольствием», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.
«Самое главное, здоровья! Здоровье нужно каждому человеку. Кроме того, быть счастливым в личной жизни! Дай Бог ему и его близким удачи, всего наилучшего. Пусть ему попадется хороший сценарий, от которого он обалдеет и захочет снимать этот фильм. Вот и все, что нужно артисту для счастья. Больше ничего не нужно», — подытожил народный артист РФ.
Ранее Олега Фомина через ФАН поздравил с днем рождения актер Михаил Горевой. Собеседник отметил, что знаком с этим артистом с «прошлого тысячелетия».