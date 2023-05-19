Илона Маска заподозрили в создании цифрового двойника для систем ИИ

Американский бизнесмен и миллиардер Марк Кьюбан заявил, что новый проект Илона Маска может быть использован им для создания цифрового двойника, который будет работать совместно с системами на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Business Insider.
Бизнесмен отмечает, что покупка Илоном Маском Twitter (заблокирована в РФ) может помочь его проекту в области ИИ конкурировать с OpenAI и другими компаниями.
По словам Кьюбана, с помощью ресурсов социальной сети гендиректор SpaceX сможет обучить любую модель с открытым исходным кодом.
«Это одновременно довольно круто и довольно страшно», — заметил бизнесмен.
Кьюбан добавил, что предприниматель сможет обрабатывать свои публикации в Twitter и получать ИИ, ориентированный на потребителя, который он назвал бы «виртуальным Илоном».
Ранее Илон Маск заявил, что теперь у Twitter появится новый гендиректор.