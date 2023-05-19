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Российская теннисистка Кудерметова проиграла украинке Калининой и не вышла в финал турнира WTA-1000

Спорт
Российская теннисистка Кудерметова проиграла украинке Калининой и не вышла в финал турнира WTA-1000

12-я ракетка мира, россиянка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в финал женского теннисного турнира WTA-1000.

Кудерметова в полуфинальном матче проиграла украинке Ангелине Калининой, не победив ни в одном сете. Стоит отметить, что соперницы после матча не пожали «традиционно» друг другу руки.

Игра завершилась со счетом 5:7, 7:5, 2:6 и продлилась почти три часа. Матч был организован в рамках турнира WTA-1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 3,5 миллионов евро.

Калинина в финальной встрече сыграет с победительницей матча между представительницами Казахстана Еленой Рыбакиной и Латвии Еленой Остапенко.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Новак Джокович прошел в четвертьфинал профессионального турнира АТР серии «Мастерс» 1000, который проходит в итальянской столице.
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