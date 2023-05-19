Глава МИД ЦАР высоко оценила работу СОМБ в республике

Банги, 19 мая. Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон заявила, что вооруженные силы страны (FACA) значительно улучшили боевой потенциал благодаря консультативной поддержке сотрудников Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ).
По словам дипломата, ЦАР рассчитывает укрепить партнерство с Россией. В настоящий момент государство находится на этапе восстановления национальной армии, и поддержка РФ позволит довести этот процесс до конца.
«Вмешательство России для Центральноафриканской Республики — успешное вмешательство», — подчеркнула Сильви Байпо-Темон.
FACA достигли больших успехов в противостоянии бандформированиям и восстановлении безопасности на территории страны. Устойчивого положительного результата удалось добиться после начала военно-технического сотрудничества между Банги и Москвой.
Российские инструкторы, которых СМИ часто причисляют к ЧВК «Вагнер», уже несколько лет занимаются обучением личного состава армии республики. Благодаря опыту сотрудников СОМБ военнослужащие проводят эффективные контртеррористические мероприятия.
Ранее FACA отразили попытку вторжения боевиков конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (СРС) в город Тирингулу на севере страны. Радикалы понесли потери и были вынуждены скрыться в окрестностях населенного пункта.