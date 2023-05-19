Поездка на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) не обошлась без разочарований для президента Украины Владимира Зеленского. Он выразил недовольство из-за позиции «некоторых» лидеров стран региона.
Зеленский уличил политиков в том, что они, по его мнению, не обращают внимание на украинский конфликт. Однако глава киевского режима поспешил добавить, что приехал на саммит ЛАГ, «чтобы все могли взглянуть правде в глаза», передает радио Sputnik.
Президент Украины также вызывает негативную реакцию у европейских обывателей. Досталось ему и за визит в Германию.
Венгрия ранее пообещала, что Украина не вступит в Евросоюз. У Будапешта слишком много вопросов к киевскому режиму, передает INFOX.