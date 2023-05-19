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Президент Украины Зеленский пожаловался на «некоторых» арабских лидеров

Политика
Президент Украины Зеленский пожаловался на «некоторых» арабских лидеров

Поездка на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) не обошлась без разочарований для президента Украины Владимира Зеленского. Он выразил недовольство из-за позиции «некоторых» лидеров стран региона.

Зеленский уличил политиков в том, что они, по его мнению, не обращают внимание на украинский конфликт. Однако глава киевского режима поспешил добавить, что приехал на саммит ЛАГ, «чтобы все могли взглянуть правде в глаза», передает радио Sputnik.

Президент Украины также вызывает негативную реакцию у европейских обывателей. Досталось ему и за визит в Германию.

Венгрия ранее пообещала, что Украина не вступит в Евросоюз. У Будапешта слишком много вопросов к киевскому режиму, передает INFOX.
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