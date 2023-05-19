Президент Украины Зеленский пожаловался на «некоторых» арабских лидеров

Зеленский уличил политиков в том, что они, по его мнению, не обращают внимание на украинский конфликт. Однако глава киевского режима поспешил добавить, что приехал на саммит ЛАГ, «чтобы все могли взглянуть правде в глаза», передает радио Sputnik.