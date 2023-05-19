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Президент России Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым

Политика
Президент России Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Пятигорск в пятницу провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин в Пятигорске провел заседание Совета по межнациональным отношениям. По словам Пескова, он задержится еще на день в Северо-Кавказском федеральном округе и встретится с руководителями входящих в него регионов.

Представитель Кремля уточнил, что в пятницу состоялась отдельная встреча Путина с Кадыровым. В субботу намечены встречи с руководителями входящих в СКФО регионов.

Ранее Владимир Путин заявил, что суверенитет России зависит от ее самодостаточности, которая должна проявляться во всех сферах.
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