Московский «Спартак» в матче против ЦСКА сыграет в уникальной форме

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл екатеринбургский «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России. Матч проходил дома у «краснодарцев» и закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Победные голы забили Кайо Панталеан на 8 минуте и Джон Кордоба на 59 минуте игры.