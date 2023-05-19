Московский «Спартак» в матче против ЦСКА сыграет в уникальной форме

Футболисты московского клуба «Спартак» на дерби 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА выйдут в особенной форме, поделилась пресс-служба команды.
Все игроки появятся на поле в футболках, на которых номера будут изображены из фотографий лучших перформансов болельщиков «Спартака». Игра пройдет на домашнем стадионе красно-белых 21 мая в 15:30.
«Спартак» с 50 очками располагается на четвертой строчке турнирной таблицы. ЦСКА с 54 очками идет вторым.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл екатеринбургский «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России. Матч проходил дома у «краснодарцев» и закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Победные голы забили Кайо Панталеан на 8 минуте и Джон Кордоба на 59 минуте игры.