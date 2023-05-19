МИД России ввел санкции против американских комиков Киммела и Кольбера

Министерство иностранных дел РФ ввело санкции против двух американских комиков Джимми Киммела и Стивена Кольбера.
Запрет на посещение России был введен для граждан Соединенных Штатов в качестве ответа на регулярные антироссийские санкции.
Кроме комиков, под ограничения попали 44-й президент Штатов Барак Обама, юморист Сет Майерс, замдиректора по разведывательным операциям ЦРУ Дэвид Марлоу и другие. Всего в стоп-лист на въезд в Россию попали 500 человек.
Ранее Минфин США ввел санкции против девяти компаний из Китая из-за их связей с РФ.