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МИД России ввел санкции против американских комиков Киммела и Кольбера

Политика
МИД России ввел санкции против американских комиков Киммела и Кольбера

Министерство иностранных дел РФ ввело санкции против двух американских комиков Джимми Киммела и Стивена Кольбера.

Запрет на посещение России был введен для граждан Соединенных Штатов в качестве ответа на регулярные антироссийские санкции.

Кроме комиков, под ограничения попали 44-й президент Штатов Барак Обама, юморист Сет Майерс, замдиректора по разведывательным операциям ЦРУ Дэвид Марлоу и другие. Всего в стоп-лист на въезд в Россию попали 500 человек.

Ранее Минфин США ввел санкции против девяти компаний из Китая из-за их связей с РФ.
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