МИД России ввел санкции против американских комиков Киммела и Кольбера

Кроме комиков, под ограничения попали 44-й президент Штатов Барак Обама, юморист Сет Майерс, замдиректора по разведывательным операциям ЦРУ Дэвид Марлоу и другие. Всего в стоп-лист на въезд в Россию попали 500 человек.