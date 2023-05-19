Украинские военные ударили по Донецку ракетой MFOM с немецкими противотанковыми минами АТ2

Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку ракету MFOM, начиненную противотанковыми минами АТ2 германского производства. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Обстрелу подвергся Куйбышевский район Донецка. Ракета MFOM AT2 прилетела в 16:30 по Москве.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин предупредил жителей об угрозе, которую представляют мины АТ2. Он напомнил, что каждая из них имеет магнитный датчик цели, из-за чего устройство реагирует на крупные металлические объекты. При попытке перемещение оно взрывается.
ВСУ обстреливали Донецк ракетами с немецкими противотанковыми минами АТ2 в марте и апреле. В результате подрыва на мине данного типа пострадали двое человек, один из них позже умер в больнице.
Ранее в результате обстрела ВСУ была ранена жительница Донецка.