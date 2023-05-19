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В США разработали новую тактику ВСУ после уничтожения российскими «Кинжалами» ЗРК Patriot

Армия
В США разработали новую тактику ВСУ после уничтожения российскими «Кинжалами» ЗРК Patriot

Украинским военным придется перемещать оставшиеся у них установки Patriot, чтобы снизить риск их уничтожения, передает Exxpress со ссылкой на американского чиновника.

Таким образом политик прокомментировал информацию об уничтожении зенитно-ракетного комплекса гиперзвуковой российской ракетой.

«Украинским военным, возможно, придется начать перемещать эти установки, чтобы снизить вероятность того, что они пострадают от российских ударов в будущем», — передает издание слова собеседника.

Также он сообщил, что ожидает решение американских и европейских властей об увеличении поставок Киеву американских ЗРК.

Ранее военный эксперт рассказал, что производитель компания Raytheon получила болезненный удар по репутации после успешной ликвидации одного из ЗРК российскими военными.
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