Калининградский клуб «Балтика» прошел отбор в РПЛ на следующий сезон

Футбольный клуб «Балтика» примет участие в матчах Российской премьер-лиги в следующем сезоне. Отобраться в национальный чемпионат команде из Калининграда позволил результат игры между владикавказской «Аланией» и тольяттинским «Акроном».
Матч состоялся в пятницу в рамках 32-го тура Первой лиги. При этом встреча завершилась ничьей — счет 0:0.
В результате «красно-желтые» заняли третье место в турнирной таблице, к текущему моменту набрав 56 очков. Таким образом «Алания» потеряла шанс догнать лидера соревнований.
Речь идет о «Балтике», которая заработала 64 балла и расположилась на первой строчке. Подопечных тренера Сергея Игнашевича ждут еще три игры, однако математически они уже не опустятся ниже второго места.
Меж тем стало известно, что руководство итальянской команды «Наполи» предложило наставнику Лучано Спаллетти продлить контракт до 2025 года. Тем не менее специалист отказался подписывать новое соглашение.