ЛАГ призвала обеспечить сохранность средств Ливии в зарубежных банках

Арабские страны выступили за обеспечение сохранности финансов Ливии, которые в данный момент находятся в иностранных банках, до снятия запрета на их использование. Об этом говорится в деколорации саммита Лиги арабских государств (ЛАГ).
Страны ЛАГ также высказались за обеспечения сохранности нефтяных производств на территории Ливии. По их мнению, это позволит увеличить производство черного золота в стране.
«Лидеры арабских государств выступают за защиту и обеспечение сохранности средств и активов Ливии в иностранных банках до тех пор, пока не будут отменены международные санкции, не позволяющие воспользоваться ими ливийским властям», — указывается в итоговом документе.
Ранее глава Президентского совета Ливии Мухаммад аль-Манфи заявил о намерении провести выборы в стране до конца 2023 года. Он призвал лидеров ЛАГ занять единую позицию по ливийскому кризису.