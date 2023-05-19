Башар Асад призвал арабские страны разработать общую стратегию противодействия внешнему вмешательству

Однако после того, как сирийцы при активной поддержке российской стороны одержали победу над терроризмом, ситуация начала постепенно меняться. Теперь арабская республика выходит из международной изоляции, развивая связи с ближневосточными странами. Возвращение в ЛАГ стало очередным этапом на этом пути и в перспективе может сказаться на благополучии простых граждан, все еще переживающих послевоенный кризис.