Лидер Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад посетил саудовский город Джидда ради участия в саммите Лиги арабских государств (ЛАГ). Этот визит оказался символическим для официального Дамаска, поскольку ознаменовал собой развитие важной тенденции: государство выходит из международной изоляции, несмотря на продолжающееся внешнее давление.
Участие лидера САР в данном мероприятии стало первым почти за 12 лет: членство его страны в ЛАГ было восстановлено только в мае 2023 года.
«Эта встреча в верхах знаменует собой начало нового этапа совместных арабских действий во имя достижения мира, развития и процветания в нашем регионе вместо войны и разрухи», — заявил Башар Асад на церемонии открытия саммита.
На этой встрече президент Сирии не стал занимать пассивную позицию и начал активно продвигать свои инициативы. Так, например, он обратился к арабским лидерам с призывом разработать общую стратегию отражения вызовов, связанных с внешним вмешательством в дела государств ЛАГ.
Кроме того, лидер CAP высказался о необходимости изменения привычного уклада лиги.
«Необходимы развитие и пересмотр устава и ее внутренней организации, чтобы она шла в ногу со временем», — сказал Асад.
При этом президент Сирии отметил, что сообществу арабских стран необходимы общие цели и единая стратегия.
САР была исключена из ЛАГ в 2011 году, после начала конфликта на территории государства. В тот период многие страны региона поддержали антиправительственные формирования, усилиями которых террористические группировки на Ближнем Востоке набрали силу.
Способствовала этому и позиция Запада, оказывавшего давление, в том числе и санкционное, на официальный Дамаск. В частности, США все еще поддерживают радикальные группировки курдов, контролирующие большую часть нефтегазовых месторождений Сирии.
Однако после того, как сирийцы при активной поддержке российской стороны одержали победу над терроризмом, ситуация начала постепенно меняться. Теперь арабская республика выходит из международной изоляции, развивая связи с ближневосточными странами. Возвращение в ЛАГ стало очередным этапом на этом пути и в перспективе может сказаться на благополучии простых граждан, все еще переживающих послевоенный кризис.
Только накануне главы МИД Сирии и Саудовской Аравии провели новую встречу, где обсудили нюансы восстановления работы посольств. Кроме того, во время визита в Джидду Башар Асад провел переговоры с наследным принцем королевства Мухаммадом бин Салманом и другими членами лиги.