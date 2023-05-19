Тысячи супружеских пар приняли участие в ритуальном танце плодородия в Филиппинах

Супружеские пары, желающие завести ребенка, собрались в филиппинском городе Обандо, чтобы поучаствовать в ежегодном ритуальном танце плодородия.
Ритуал проводится в рамках празднования трехдневного церковного праздника Сан-Паскуаль Байлон, одного из трех почитаемых покровителей Обандо. Местные жители считают, что танец помогает завести ребенка бездетным парам.
«Те, кто исполняют танец плодородия, получают ребенка. У меня есть подруга, которая не могла родить 10 лет, но после того, как они с мужем пришли сюда и станцевали, она забеременела и родила», — рассказал мэр Обандо, Леонардо Д. Валера.
«После восьми лет неспособности родить ребенка я, к большому счастью, родила! И все благодаря танцам здесь!», — поделилась местная жительница Розалин Вилла Абрилл.
Участники танцуют в традиционных костюмах с цветами в руках. Многие из них приходят на празднование в надежде обрести любовь и удачу.