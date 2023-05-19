Психотерапевт Кумов объяснил, как расслабиться во время отпуска

Выбирать варианты активностей во время отпуска нужно исходя из занятости. Людям, занимающимся физическим трудом лучше отлежаться и выспаться. Тем, у кого в приоритете умственная активность, лучше уделить внимание путешествиям и «отключиться» от работы.