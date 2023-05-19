Психотерапевт Кумов объяснил, как расслабиться во время отпуска

Многим россиянам не удается расслабиться в отпуске. Психотерапевт Михаил Кумов перечислил главные правила качественного отдыха.
По мнению эксперта, для восстановления человеку нужно три-четыре недели. Такая продолжительность «каникул» считается оптимальной. Если брать меньший временной промежуток, человек не успевает получить полноценный отдых.
Выбирать варианты активностей во время отпуска нужно исходя из занятости. Людям, занимающимся физическим трудом лучше отлежаться и выспаться. Тем, у кого в приоритете умственная активность, лучше уделить внимание путешествиям и «отключиться» от работы.
«В противном случае вы не сможете в полной мере снять напряжение, а постоянное напряжение вредит психике», — подчеркнул Кумов в беседе с изданием «Газета.Ru».
Ранее стало известно, что больше всего в отпуске россияне боятся потерять документы и деньги.