Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Америка вмешивается в выборы в стране. Как отметил чиновник, в настоящее время администрация президента США Джо Байдена активизировала своих агентов влияния.
В колонке для ФАН депутат Госдумы РФ, член комитета по транспорту Александр Толмачев объяснил, почему Вашингтон не хочет победы на президентских выборах в Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турция становится угрозой для коллективного Запада. Колонка Александра Толмачева
У них выборы, где коллективный Запад, как обычно, все переворачивает, давит и ведет к силовому сценарию смены власти. Все дело в колониальном мышлении. Единственная оставшаяся на планете империя — США — не может допустить, чтобы где-то в мире существовали страны и народы с собственным мнением, последовательно отстаивающие свои национальные интересы. Турция, с ее растущей военной и экономической мощью, а главное, суверенным стратегическим мышлением, — угроза для коллективного Запада. Эрдоган еще и имеет «наглость» выстраивать отношения с Россией, не оглядываясь на мнение Вашингтона. Посмотрите, как реагируют западные СМИ на возможность победы Эрдогана на выборах. Какой выход из всего этого видят западные стратеги, мы знаем — по аналогии с Украиной установить националистический режим и натравить его на Россию, чтобы продолжить политику сдерживания нашей страны, на этот раз — в южном Причерноморье и на Ближнем Востоке. Цель Запада известна: построить цепь противников между Россией и Европой, чтобы не допустить даже малейших шансов на мирное и гармоничное развитие международных отношений Москвы со своим ближайшим окружением, а также Европой.
Россия — созидает, Запад — разрушает
Для американских политиков общим местом стало обвинение России во вмешательстве в выборы, а тем временем, именно западные технологи и военные советники насаждают «демократию» огнем и мечом.
В чем разница между российским и западным подходом к партнерству с другими странами? Посмотрим на примере Турции: мы построили и запустили в Турции атомную станцию, а американцы и англичане построили сеть провокаторов и запустили процесс разрушения одной из мощнейших стран региона.
Надеюсь, что турецкому народу хватит твердости и мужества, чтобы противостоять вызовам, брошенным «друзьями по НАТО», и не скатиться в бездну кровавого бунта, в результате которого у турок может не остаться страны.