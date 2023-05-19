Депутат Госдумы РФ Толмачев объяснил, почему Турция представляет угрозу для коллективного Запада

У них выборы, где коллективный Запад, как обычно, все переворачивает, давит и ведет к силовому сценарию смены власти. Все дело в колониальном мышлении. Единственная оставшаяся на планете империя — США — не может допустить, чтобы где-то в мире существовали страны и народы с собственным мнением, последовательно отстаивающие свои национальные интересы. Турция, с ее растущей военной и экономической мощью, а главное, суверенным стратегическим мышлением, — угроза для коллективного Запада. Эрдоган еще и имеет «наглость» выстраивать отношения с Россией, не оглядываясь на мнение Вашингтона. Посмотрите, как реагируют западные СМИ на возможность победы Эрдогана на выборах. Какой выход из всего этого видят западные стратеги, мы знаем — по аналогии с Украиной установить националистический режим и натравить его на Россию, чтобы продолжить политику сдерживания нашей страны, на этот раз — в южном Причерноморье и на Ближнем Востоке. Цель Запада известна: построить цепь противников между Россией и Европой, чтобы не допустить даже малейших шансов на мирное и гармоничное развитие международных отношений Москвы со своим ближайшим окружением, а также Европой.