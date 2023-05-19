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Депутат Госдумы РФ Толмачев объяснил, почему Турция представляет угрозу для коллективного Запада

Политика
Депутат Госдумы РФ Толмачев объяснил, почему Турция представляет угрозу для коллективного Запада

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Америка вмешивается в выборы в стране. Как отметил чиновник, в настоящее время администрация президента США Джо Байдена активизировала своих агентов влияния.

В колонке для ФАН депутат Госдумы РФ, член комитета по транспорту Александр Толмачев объяснил, почему Вашингтон не хочет победы на президентских выборах в Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Депутат Госдумы РФ Толмачев объяснил, почему Турция представляет угрозу для коллективного Запада

Турция становится угрозой для коллективного Запада. Колонка Александра Толмачева

У них выборы, где коллективный Запад, как обычно, все переворачивает, давит и ведет к силовому сценарию смены власти. Все дело в колониальном мышлении. Единственная оставшаяся на планете империя — США — не может допустить, чтобы где-то в мире существовали страны и народы с собственным мнением, последовательно отстаивающие свои национальные интересы. Турция, с ее растущей военной и экономической мощью, а главное, суверенным стратегическим мышлением, — угроза для коллективного Запада. Эрдоган еще и имеет «наглость» выстраивать отношения с Россией, не оглядываясь на мнение Вашингтона. Посмотрите, как реагируют западные СМИ на возможность победы Эрдогана на выборах. Какой выход из всего этого видят западные стратеги, мы знаем — по аналогии с Украиной установить националистический режим и натравить его на Россию, чтобы продолжить политику сдерживания нашей страны, на этот раз — в южном Причерноморье и на Ближнем Востоке. Цель Запада известна: построить цепь противников между Россией и Европой, чтобы не допустить даже малейших шансов на мирное и гармоничное развитие международных отношений Москвы со своим ближайшим окружением, а также Европой.

Депутат Госдумы РФ Толмачев объяснил, почему Турция представляет угрозу для коллективного Запада

Россия — созидает, Запад — разрушает

Для американских политиков общим местом стало обвинение России во вмешательстве в выборы, а тем временем, именно западные технологи и военные советники насаждают «демократию» огнем и мечом.

В чем разница между российским и западным подходом к партнерству с другими странами? Посмотрим на примере Турции: мы построили и запустили в Турции атомную станцию, а американцы и англичане построили сеть провокаторов и запустили процесс разрушения одной из мощнейших стран региона.

Надеюсь, что турецкому народу хватит твердости и мужества, чтобы противостоять вызовам, брошенным «друзьями по НАТО», и не скатиться в бездну кровавого бунта, в результате которого у турок может не остаться страны.
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