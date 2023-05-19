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Терапевт Никитина перечислила овощи, которые помогают укрепить иммунитет и предотвратить рак

Общество
Терапевт Никитина перечислила овощи, которые помогают укрепить иммунитет и предотвратить рак

Терапевт Светлана Никитина рассказала о том, какие овощи могут укрепить иммунитет для борьбы с раковыми опухолями, пишет Planet Today. Среди них она отметила такие продукты, как помидоры, фасоль, брокколи, чеснок и шпинат

Никитина в первую очередь сказала, что томаты, которые богаты ликопином, способствуют росту здоровых клеток. Ликопин является действенным элементов в лечении рака предстательной железы.

Кроме того, полезные и богатые сульфорафаном фасоль и брокколи помогают снизить число раковых клеток молочной железы до 25%. Эти овощи также помогают и бороться с колоректальным раком.

Аллицин и антиоксиданты, которые содержатся в чесноке и шпинате соответственно, помогают убивать клетки рака в организме и блокировать свободные радикалы, тем самым препятствуя появлению рака.

Вдобавок, Никитина сказала, что все эти средства имеют лишь вспомогательный характер. Они не смогут заменить профессиональную медицинскую помощь. Она советует в случае обнаружения малейших признаков заболевания сразу обращаться к специалистам.

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