Терапевт Никитина перечислила овощи, которые помогают укрепить иммунитет и предотвратить рак

Терапевт Светлана Никитина рассказала о том, какие овощи могут укрепить иммунитет для борьбы с раковыми опухолями, пишет Planet Today. Среди них она отметила такие продукты, как помидоры, фасоль, брокколи, чеснок и шпинат
Никитина в первую очередь сказала, что томаты, которые богаты ликопином, способствуют росту здоровых клеток. Ликопин является действенным элементов в лечении рака предстательной железы.
Кроме того, полезные и богатые сульфорафаном фасоль и брокколи помогают снизить число раковых клеток молочной железы до 25%. Эти овощи также помогают и бороться с колоректальным раком.
Аллицин и антиоксиданты, которые содержатся в чесноке и шпинате соответственно, помогают убивать клетки рака в организме и блокировать свободные радикалы, тем самым препятствуя появлению рака.
Вдобавок, Никитина сказала, что все эти средства имеют лишь вспомогательный характер. Они не смогут заменить профессиональную медицинскую помощь. Она советует в случае обнаружения малейших признаков заболевания сразу обращаться к специалистам.
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