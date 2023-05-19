Доктор медицинских наук Дмитрий Куликов рассказал, правильно ли готовить врачей в неотраслевых вузах

В настоящее время в России ведется активная дискуссия на тему: правильно ли готовить врачей в неотраслевых вузах? Сторонники подготовки кадров не только в медвузах убеждены, что это решит проблемы острого дефицита медицинских кадров в стране. А те, кто не поддерживают данную идею — считают, что непрофильные вузы не имеют достаточной базы для обучения врачей.