Доктор медицинских наук Дмитрий Куликов рассказал, правильно ли готовить врачей в неотраслевых вузах

В настоящее время в России ведется активная дискуссия на тему: правильно ли готовить врачей в неотраслевых вузах? Сторонники подготовки кадров не только в медвузах убеждены, что это решит проблемы острого дефицита медицинских кадров в стране. А те, кто не поддерживают данную идею — считают, что непрофильные вузы не имеют достаточной базы для обучения врачей.
Свою точку зрения по данной теме высказал проректор Государственного университета просвещения по научной работе, доктор медицинских наук Дмитрий Куликов.
«Действительно, сегодня в России параллельно существуют две системы подготовки медиков. Одна – отраслевая, сложившаяся в период СССР. Она полностью доказала свою состоятельность и дала нам целую плеяду блестящих врачей. Вторая – обучение медицине в больших университетах. У этой традиции давние корни. Она сложилась в средние века и до сих пор во многих странах мира медицинские факультеты существуют в структуре больших университетов», — отмечает специалист.
По словам ученого, такая система подготовки медиков была и в Российской империи. К примеру, знаменитый Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова до Великой Октябрьской социалистической революции являлся одним из факультетов МГУ.
«Эта историческая система подготовки врачей начала возрождаться в России более 20 лет назад, медицинские факультеты вновь появились в МГУ и других вузах. Чем она интересна? Во-первых, возможностью привлекать к обучению профильных преподавателей с других факультетов, что позволяет дать качественное фундаментальное образование. Во-вторых, возможностью реализовать интересные межфакультетские проекты. Готовить на высоком уровне тех же клинических психологов, экономистов, менеджеров здравоохранения. Или ввести дисциплину «основы технического анатомического рисунка». На ней преподаватели – художники и скульпторы – помогают студентам-медикам зарисовывать и лепить анатомические объекты, синтезируя таким образом знания о сложных структурах, подробно анализируемых на практических и лекционных занятиях. Такой подход позволяет задействовать дополнительные сенсорные каналы, развивает пространственное мышление. И, поверьте, единожды сваяв из глины сложный объект, череп, например, с анатомической достоверностью: со всеми отверстиями, отростками, швами и прочим – вы вряд ли когда-нибудь забудете строение этого объекта», — рассказывает Дмитрий Куликов.
Эксперт отмечает, что у специализированных, «отраслевых» медицинских вузов, безусловно, есть свои преимущества: «в первую очередь, сильная клиническая база, сложившиеся к настоящему дню прекрасные традиции преподавания, целые медицинские династии».
«Кстати, хочу отметить, что отраслевые медицинские вузы сегодня также стремительно расширяют спектр своей деятельности, открывая новые факультеты, центры, лаборатории, работающие в смежных с клинической областях. На мой взгляд, две системы подготовки медицинских кадров никак не мешают друг другу. У обеих есть свои достоинства. Обе доказали эффективность, востребованность. И хорошо, что студент может выбрать, куда идти учиться», — заключил доктор медицинских наук.
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