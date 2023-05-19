Вучич предупредил о попытках организации и проведения цветной революции в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что спецслужбы с Востока предупреждают о попытках цветной революции в республике.
В Соединенных Штатах считают, что Сербия находится под влиянием России и пытаются склонить страну к своей антироссийской коалиции, но встречают сопротивление. При этом у Запада есть возможности провести цветную революцию на территории государства, чтобы сменить правительство.
Ранее эксперт Владимир Брутер прокомментировал слова Александра Вучича о том, что он вышел из партии, чтобы не повторить украинский сценарий.