Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Вучич предупредил о попытках организации и проведения цветной революции в Сербии

Политика
Вучич предупредил о попытках организации и проведения цветной революции в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что спецслужбы с Востока предупреждают о попытках цветной революции в республике.

В Соединенных Штатах считают, что Сербия находится под влиянием России и пытаются склонить страну к своей антироссийской коалиции, но встречают сопротивление. При этом у Запада есть возможности провести цветную революцию на территории государства, чтобы сменить правительство.

Ранее эксперт Владимир Брутер прокомментировал слова Александра Вучича о том, что он вышел из партии, чтобы не повторить украинский сценарий.
александр вучич сербия цветная революция
Военкоры ФАН