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Россия отказала посольству США в посещении Гершковича из-за невыдачи виз журналистам

Политика
Россия отказала посольству США в посещении Гершковича из-за невыдачи виз журналистам

Запрос посольства США о консульском посещении, задержанного за шпионаж, корреспондента WSJ Эвана Гершковича вновь был отклонен в качестве ответной меры. Об этом заявили в МИД России.

Данный шаг был продиктован отказом США выдать визы российским журналистам. В результате они не смогли вылететь в Нью-Йорк на Совбез ООН.

«Подтверждаем, что запрос посольства США в Москве о консульском посещении арестованного за шпионаж репортера Эвана Гершковича в очередной раз отклоняется в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам», — говорится в сообщении МИД.

Ранее МИД сообщил, что ни один враждебный выпад против России не останется без реакции. В ведомстве добавили, что меры будут приниматься вне зависимости от контекста шагов со стороны США в виде новых санкций, пишет RT.
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