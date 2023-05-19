Официальный представитель МИД Захарова заявила, что Россия ответит CША на любой враждебный шаг

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала США задуматься о последствиях высылки российских дипломатов и изъятия дипломатической собственности.
Захарова указала, что американской стороне давно пора усвоить, что ни один враждебный выпад не останется без жесткой реакции. По ее словам, принцип необратимости наказания будет последовательно применяться вне зависимости от ужесточений санкций или дискриминационных шагов против россиян.
В связи с этим она отметила, что Россия отклонила запрос арестованного за шпионаж репортера Эвана Гершковича. Мера была принята в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам из пула главы МИД Сергея Лаврова, которые должны были его сопроводить в рамках визита для председательства в Совбезе ООН.
Ранее Мария Захарова подтвердила продление зерновой сделки.