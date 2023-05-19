Официальный представитель МИД Захарова заявила, что Россия ответит CША на любой враждебный шаг

В связи с этим она отметила, что Россия отклонила запрос арестованного за шпионаж репортера Эвана Гершковича. Мера была принята в порядке реагирования на невыдачу виз российским журналистам из пула главы МИД Сергея Лаврова, которые должны были его сопроводить в рамках визита для председательства в Совбезе ООН.