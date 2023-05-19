Полиция Кемеровской области разыскивает двух маленьких девочек из поселка Ленинский

Две сестры двух и четырех лет пропали в поселке Ленинский Яшкинского района Кузбасса, сообщает региональное управление МВД России.
Информация об исчезновении девочек поступила в дежурную часть отдела МВД по Яшкинскому МО в пятницу. Сообщалось, что дети ушли с детской площадки и не вернулись. В поисковых мероприятиях принимают участие более 200 человек.
«В настоящее время сотрудниками полиции на месте развернуты масштабные поисковые мероприятия. Участники осматривают дома и заброшенные строения в поселке, обследуют лесной массив», – отметили правоохранители.
Старшая из них — четырехлетняя Ирина худощавого телосложения со светло-русыми волосами. Ее рост составляет 100-105 сантиметров. Девочка была одета в зеленую куртку, черные колготки и голубую шапку.
Пропала и двухлетняя Алена, худощавого телосложения с короткими волосами аналогичного цвета. Рост ребенка достигает 75-85 сантиметров. Она была одета в джинсовый сарафан, а также голубые куртку и шапку. Полиция просит сообщать любую информацию о местонахождении детей.
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