Американские установки Partiot неэффективны против гиперзвуковых ракет «Кинжал», сообщил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.
Аналитик назвал маловероятным, что западным системам удастся сбить российскую разработку. Он также рассказал, почему переданным Киеву западным средствам ПВО не удалось перехватить «Кинжал».
«Patriot предназначен для борьбы с аэродинамическими целями типа самолетов. А ракета — это совершенно другая цель», — подчеркнул Сивков в беседе с Общественной Службой Новостей.
ЗРК Patriot выпустил весь боезапас при попытке сбить российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал». Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.
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