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Greenpeace объявила о закрытии в России после признания организации нежелательной

Общество
Greenpeace объявила о закрытии в России после признания организации нежелательной

Отделение Greenpeace объявило о закрытии в России. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Представители российского отделения выразили несогласие с решением Генеральной прокуратуры признать деятельность организации нежелательной на территории страны.

Власти объяснили свою позицию тем, что Greenpeace пытается вмешиваться во внутренние дела государства и представляет угрозу для конституционного строя и безопасности.

Как утверждают в организации, своей работой она пыталась остановить пагубные для природы планы, подчеркнув, что во многих случаях делала это успешно.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман раскрыл уловки Greenpeace.
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