Greenpeace объявила о закрытии в России после признания организации нежелательной

Отделение Greenpeace объявило о закрытии в России. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Представители российского отделения выразили несогласие с решением Генеральной прокуратуры признать деятельность организации нежелательной на территории страны.
Власти объяснили свою позицию тем, что Greenpeace пытается вмешиваться во внутренние дела государства и представляет угрозу для конституционного строя и безопасности.
Как утверждают в организации, своей работой она пыталась остановить пагубные для природы планы, подчеркнув, что во многих случаях делала это успешно.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман раскрыл уловки Greenpeace.