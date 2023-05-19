Эксперт рассказал, почему положение на животе во сне вредит здоровью

Специалист также отметил, что если человек в таком положении крепко уснул, то утром могут возникнуть сильные боли и искривления шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника. Именно поэтому Ленхардт рекомендует спать на боку. Эта поза является самой оптимальной и не вредит здоровью.