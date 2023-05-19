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Эксперт рассказал, почему положение на животе во сне вредит здоровью

Общество
Эксперт рассказал, почему положение на животе во сне вредит здоровью

Эксперт по коррекции осанки Джеймс Ленхардт рассказал, что положение на животе во сне вредит здоровью позвоночника и шеи, пишет Planet Today.

Ленхардт сказал, что наибольшая нагрузка на костную систему и мышечный аппарат создается, когда человек подтягивает колено к животу, а руки раскиданы по обе стороны подушки. В таком случае шея принимает максимально не физиологическое положение, при котором скручиваются и сдавливаются позвонки и пережимаются нервные окончания.

Специалист также отметил, что если человек в таком положении крепко уснул, то утром могут возникнуть сильные боли и искривления шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника. Именно поэтому Ленхардт рекомендует спать на боку. Эта поза является самой оптимальной и не вредит здоровью.

Ранее сообщалось, что австралийские ученые успешно применили психологию для лечения болей в пояснице. Исследователи совместили физиотерапию, физические упражнения и инъекции с психологическими манипуляциями.
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