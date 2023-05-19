Эксперт рассказал, почему положение на животе во сне вредит здоровью

Эксперт по коррекции осанки Джеймс Ленхардт рассказал, что положение на животе во сне вредит здоровью позвоночника и шеи, пишет Planet Today.
Ленхардт сказал, что наибольшая нагрузка на костную систему и мышечный аппарат создается, когда человек подтягивает колено к животу, а руки раскиданы по обе стороны подушки. В таком случае шея принимает максимально не физиологическое положение, при котором скручиваются и сдавливаются позвонки и пережимаются нервные окончания.
Специалист также отметил, что если человек в таком положении крепко уснул, то утром могут возникнуть сильные боли и искривления шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника. Именно поэтому Ленхардт рекомендует спать на боку. Эта поза является самой оптимальной и не вредит здоровью.
Ранее сообщалось, что австралийские ученые успешно применили психологию для лечения болей в пояснице. Исследователи совместили физиотерапию, физические упражнения и инъекции с психологическими манипуляциями.