Волонтеры французской общественной организации привезли гуманитарный груз для жителей ЛНР

Жители пяти стран Европы собрали гуманитарный груз для жителей Луганской Народной Республики. Организатором сбора выступила французская общественная организация SOS Donbass, которая была основана в сентябре 2022 года гражданкой России Анной Новиковой, проживающей во Франции.
Гуманитарный груз собирали жители Франции, Испании, Германии, Бельгии и Швеции. В дороге волонтеры провели 17 дней, шесть из которых простояли на таможне.
«Привезли мы гуманитарную помощь, естественно, вот вещи первой необходимости: женская и детская гигиена, подгузники, детское питание, просто питание, для животных питание, одежду, обувь, инвалидные кресла, больничные койки — их разобрали просто сразу», — поделилась Новикова.
Анна также рассказала, что желающих помочь в сборе нужных вещей оказалось больше, чем она ожидала.
«Я не устану рассказывать про человека, который приехал к нам загружать уже фуру. Он 10 часов проехал, привез нам больничные койки, инвалидные кресла и все для раненых, и нас благодарил еще за то, что мы дали ему возможность помочь людям Донбасса. Это прямо нас очень всех тронуло», — добавила женщина.
Сейчас главная задача по доставке груза завершена: люди получили продукты и вещи первой необходимости. Теперь волонтерам предстоит долгий путь домой. А уже в октябре организация планирует вновь отправить в Донбасс машины с гуманитарной помощью.