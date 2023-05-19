Бессмысленный и беспощадный: чем стресс во время ЕГЭ может обернуться на экзамене, и как этого избежать

Наталья Памфилова подчеркивает: при этом важно не фиксироваться на том, что вас пугает и не дать «расползтись» тревоге. Ни в коем случае нельзя представлять себе негативный исход экзамена или другого важного мероприятия, накануне которого возникает волнение. Не стоит думать и о том, что при таком исходе скажут или подумают родители и учителя. Заранее придумывать себе оправдательные речи и заготавливать нужные слова — серьезная ошибка.