Бессмысленный и беспощадный: чем стресс во время ЕГЭ может обернуться на экзамене, и как этого избежать

Весна и лето — это не только тепло, солнце, каникулы и радость. Выпускники знают, как никто: для них это прежде всего пора экзаменов. А значит — безудержного стресса и целой череды неприятных, порой панических, а то и патологических состояний.
Про ЕГЭ и ОГЭ россияне знают не понаслышке: с этим явлением столкнулись практически все ныне живущие поколения. Кто-то был первопроходцем и сдавал первые пробные государственные экзамены, кто-то переживал за своих детей и внуков, а самым молодым пройти сложный путь вот-вот предстоит: сегодня говорить о главных школьных экзаменах и готовить к ним начинают уже с начальной школы.
Конечно, все подростки задаются вопросом, как сдать экзамены «с минимальными потерями», сохранив при этом физическое и психическое здоровье. И чем ближе к весне и лету, тем этот вопрос актуальней. Корреспондент ФАН поговорил с экспертом в области психологии Натальей Памфиловой, которая объяснила состояние подростка перед ЕГЭ и ОГЭ, а также дала выпускникам ряд рекомендаций, как с этим состоянием справляться.
Как отличить страх и саботаж от обычной лени
Говоря про механизмы возникновения психосоматики перед ЕГЭ и ОГЭ, психолог Наталья Памфилова отмечает: «это не просто лень», и лучше эти понятия не путать.
«Безусловно, лень бывает. Вот просто человек ленится. Но очень часто, особенно у подростков, у молодых людей, лень — это как раз некое сопротивление тому, где некомфортно, скучно», — объясняет психолог.
По словам Памфиловой, если человеку не скучно, то очень часто ему страшно: подросток задается неконструктивными и нелегкими вопросами.
«"Вдруг я окажусь не самым успешным? Вдруг я это сделаю хуже остальных? Поэтому лучше я вообще ничего не буду делать и, может быть, даже на экзамен-то не пойду". Это и есть некая реальность, которая может скоро с ним случиться. Настолько перегрет, настолько это все в голове крутится, что в результате человек не доходит до экзамена вообще. Такое тоже реально может быть», — отмечает Памфилова.
Больше стресса, если хотите заболеть!
Давно ведутся обсуждения о том, какой умный у человека организм. Если ему плохо, он дает хозяину знать об этом всеми доступными ему способами. Психолог Наталья Памфилова убеждена: часто негатив происходит именно «на стрессе, на волнении», и в результате даже может быть соматическая реакция.
«Знаете, как пред контрольной, например, вдруг открывается рвота или понос, или вообще температура поднимается. То есть, не набивают эту температуру, а она реально поднимается», — объясняет эксперт.
По словам специалиста, эмоциональные люди могут себя довести практически до «исступления». Психолог отмечает, что «настолько это все будет эмоционально заряжено», что организм будет реагировать, как он может — не исключены и длительные болезни. При этом, когда снимается главная причина паники организма — он сам чудесным образом восстанавливается.
«То есть, когда экзамен проходит, у тебя проходит насморк, головная боль — все проходит. А до этого человек был буквально еле живой. Это тоже про соматическую реакцию», — рассказывает психолог.
Но бывает, что экзамен неизбежен, а стресс настолько силен, что ребята падают в обморок на самой аттестации. Что прикажете делать в таком случае? А лучше — как предотвратить?
Психолог отметила, что есть разные техники расслабления, например, когда человек представляет себе, что ЕГЭ уже закончился
Согласно этому упражнению, страждущий может успокаивать себя, представляя, словно экзамен уже подошел к концу. Ему стоит мыслить примерно в таком ключе.
«"Я сейчас быстренько все напишу и пойду гулять, отдыхать, радоваться жизни". Это тоже помогает — представить себе, что все сейчас быстро закончится, все будет хорошо», — описывает технику эксперт.
Наталья Памфилова подчеркивает: при этом важно не фиксироваться на том, что вас пугает и не дать «расползтись» тревоге. Ни в коем случае нельзя представлять себе негативный исход экзамена или другого важного мероприятия, накануне которого возникает волнение. Не стоит думать и о том, что при таком исходе скажут или подумают родители и учителя. Заранее придумывать себе оправдательные речи и заготавливать нужные слова — серьезная ошибка.
По словам специалиста, наоборот, нужно верить в позитивные прогнозы и настраиваться лишь на то, что все пройдет хорошо, «что, самое главное, все будет быстро и ничего плохого не случится».
Ранее Наталья Памфилова дала ряд советов, которые помогут поднять мотивацию выпускника и заставить его сделать последний рывок: сесть за учебники и тесты.