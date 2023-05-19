В США бьют тревогу из-за отказа пожилых политиков «уступать место» следующему поколению

Политики преклонного возраста захватили власть в Соединенных Штатах, из-за чего в стране забили тревогу. Об этом сообщило издание «ФедералПресс», сославшись на американские СМИ.
Как указано в материале, это касается не только действующего президента Джо Байдена. В ноябре прошлого года хозяину Белого дома исполнилось 80 лет, однако в руководстве государства есть люди гораздо старше.
Главным образом речь идет о 89-летних конгрессвумен Дайан Файнштейн и сенаторе Чарльзе Грассли. Также опасения вызывает нахождение у власти экс-спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, которая родилась на три года раньше лидера США.
«Старики отказываются уходить в отставку, чиновники, балансирующие на грани бессознательного, настаивают на том, чтобы руководить страной», — указали обозреватели газеты The Washington Post.
В связи с этим журналисты пришли к выводу, что само стремление к смене поколений превратилось в пережиток прошлого.
При этом они призвали государственных деятелей быть честными с самими собой, даже если упреки в преклонном возрасте могут показаться им неуважительными. Как напомнили авторы материала, у Байдена регулярно возникают проблемы во время выступлений и при попытках донести до людей свои мысли.
Меж тем стало известно, что Россия закрыла въезд в страну для 500 американских граждан. Власти приняли такое решение в ответ на санкции Вашингтона.