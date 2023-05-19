В США бьют тревогу из-за отказа пожилых политиков «уступать место» следующему поколению

При этом они призвали государственных деятелей быть честными с самими собой, даже если упреки в преклонном возрасте могут показаться им неуважительными. Как напомнили авторы материала, у Байдена регулярно возникают проблемы во время выступлений и при попытках донести до людей свои мысли.