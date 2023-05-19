Неблагонадежный пещерный русофоб: политолог Карасев о том, почему эстонскому премьеру не стать генсеком НАТО

Судя по частоте и тональности упоминаний имени главы кабмина Эстонии Каи Каллас в западной прессе, складывается впечатление, что ее кандидатуру целенаправленно двигают к принятию поста генерального секретаря НАТО. Своим мнением о реальных шансах эстонского премьер-министра возглавить Североатлантический альянс после Йенса Столтенберга с ФАН поделился обозреватель МИА NEWS-FRONT, политолог Владимир Карасев.
«Если после такой фигуры как Столтенберг ставить никчемную Каллас, НАТО можно будет затем закрывать. Шансов ноль, по моему убеждению. Она по западным меркам неблагонадежная. Папа был советским коммунистом. Сама Кая долгое время злоупотребляет алкоголем. Ее уровень — пещерный прибалтийский русофоб», — поделился своей оценкой кандидатуры Каллас политолог Карасев.
Куда более реальный претендент на замену Столтенбергу — бывший британский премьер-министр Борис Джонсон, считает собеседник ФАН.
Возможно ли, что при новом генсеке разразится прямое противостояние блока НАТО и России? По мнению Владимира Карасева, есть несколько вариантов прямого противостояния. Но дело в том, что генеральный секретарь Альянса никак на это не влияет.
«Во-первых, это не зависит от генсека НАТО. Все решает совет, где основную роль играет Пентагон. Во-вторых, НАТО уже ведет войну против России на Украине. Регулярные войска Альянс не рискнет бросить в бой, но риск малой ядерной войны на территории Восточной Европы и Украины сохраняется высокий», — подчеркнул он.
И если это случится, вина будет лежать исключительно на США, подытожил обозреватель МИА NEWS-FRONT.
Ранее Владимир Карасев заявил, что Соединенные Штаты намерены использовать контрнаступление ВСУ для скорейшей реализации миротворческих инициатив.