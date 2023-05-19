В Вашингтоне пообещали отреагировать на строительство российско-иранской железной дороги

Американские власти обеспокоены началом строительства железнодорожной линии между Россией и Ираном, заявил представитель Госдепа США Ведант Патель в беседе с журналистами.
По словам политика, новая ветка линии Решт-Астара поможет Москве и Тегерану в обходе западных санкций. В Вашингтоне будут принимать меры, чтобы препятствовать этому, заметил Патель.
Сейчас линия Решт-Астара позволяет осуществлять перевозки между Санкт-Петербургом и Мумбаи. Протяженность железнодорожной линии составляет более семи тысяч километров. Россия и Иран договорились о включении республики в эту магистраль.
Ранее канал RT сообщал, что Москва и Тегеран ведут большую часть взаиморасчетов в национальных валютах.