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В Вашингтоне пообещали отреагировать на строительство российско-иранской железной дороги

Политика
В Вашингтоне пообещали отреагировать на строительство российско-иранской железной дороги

Американские власти обеспокоены началом строительства железнодорожной линии между Россией и Ираном, заявил представитель Госдепа США Ведант Патель в беседе с журналистами.

По словам политика, новая ветка линии Решт-Астара поможет Москве и Тегерану в обходе западных санкций. В Вашингтоне будут принимать меры, чтобы препятствовать этому, заметил Патель.

Сейчас линия Решт-Астара позволяет осуществлять перевозки между Санкт-Петербургом и Мумбаи. Протяженность железнодорожной линии составляет более семи тысяч километров. Россия и Иран договорились о включении республики в эту магистраль.

Ранее канал RT сообщал, что Москва и Тегеран ведут большую часть взаиморасчетов в национальных валютах.
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