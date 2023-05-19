Гендиректор МАГАТЭ Гросси сообщил о сохраняющейся угрозе ядерной безопасности на ЗАЭС

Угроза ядерной безопасности сохраняется на Запорожской АЭС. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.
Глава агентства призвал все стороны договориться о принципах безопасности на объекте. Гросси добавил, что полон решимости предотвратить риски серьезной ядерной аварии на континенте.
«Все очень просто: не стрелять по АЭС и не использовать АЭС в качестве военной базы. В интересах всех договориться о ряде принципов защиты АЭС во время конфликта», — заявил гендиректор МАГАТЭ.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев сообщил о приближении радиоактивного облака к границам Западной Европы. Причиной инцидента стало уничтожение склада с боеприпасами из обедненного урана, передает RT.