Житель Петербурга украл более 6 тысяч рублей с карты, забытой пенсионером в алкомаркете

Пенсионер из Санкт-Петербурга потерял карту в одной из точек сети «Красное&Белое». Проверив баланс позже, он заметил, что кто-то списал со счета около 7 тысяч рублей.
Об инциденте сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. К ним обратился пожилой мужчина. Петербуржец рассказал, что оставил банковскую карту в магазине. В результате кто-то потратил 6833 рубля.
Недовольный горожанин обратился в полицию. Выяснилось, что списанную сумму украл 29-летний россиянин. На данный момент неизвестно, на что потратил деньги мужчина.
Ранее в Благовещенске мужчина угнал автомобиль у пенсионера. После жалобы хозяина виновника арестовали и посадили под арест на десять суток. Правоохранители возбудили уголовное дело.