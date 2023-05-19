Россия закрыла въезд в страну для 500 граждан США в качестве ответа на санкции

Рестрикции введены в отношении не только бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы, но и действующих руководителей различных уровней исполнительной власти. В их число входят бывшие американские чиновники, а также «сотрудники "аналитических" центров, причастные к распространению русофобских установок и фейков».