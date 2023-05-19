Россия закрыла въезд в страну для 500 граждан США в качестве ответа на санкции

Россия закрывает въезд в страну для 500 граждан США в ответ на регулярно вводимые Вашингтоном санкции, сообщили в МИД РФ.
Рестрикции введены в отношении не только бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы, но и действующих руководителей различных уровней исполнительной власти. В их число входят бывшие американские чиновники, а также «сотрудники "аналитических" центров, причастные к распространению русофобских установок и фейков».
«Принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться, идет ли речь об ужесточении санкционного прессинга или дискриминационных шагах с целью воспрепятствовать профессиональной деятельности наших сограждан», — подчеркнули в МИД России.
Министерство финансов США ранее расширило санкционный список. Американская сторона ввела рестрикции против 46 физических лиц, включая омбудсмена Татьяну Москалькову.
В ЕС на фоне обсуждения одиннадцатого пакета антироссийских санкций зреет очередной раскол. Подробности приводит INFOX.