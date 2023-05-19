NBC: союзники США планируют напрямую предоставить Украине истребители F-16

Соединенные Штаты Америки планируют передать Украине истребители F-16, при этом военные самолеты могут быть отправлены союзнику напрямую Киеву, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновника из американской администрации.
По данным источника, Штаты и союзники в скором времени примут решение о том, кто, когда и в каком количестве направит истребители Киеву.
Ранее Белый дом заявлял, что не готов сообщить новые детали о передаче F-16 украинской стороне.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответственность за «печальную» ситуацию в сфере контроля над вооружениеми лежит на США.