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NBC: союзники США планируют напрямую предоставить Украине истребители F-16

Армия
NBC: союзники США планируют напрямую предоставить Украине истребители F-16

Соединенные Штаты Америки планируют передать Украине истребители F-16, при этом военные самолеты могут быть отправлены союзнику напрямую Киеву, сообщает телеканал NBC со ссылкой на чиновника из американской администрации.

По данным источника, Штаты и союзники в скором времени примут решение о том, кто, когда и в каком количестве направит истребители Киеву.

Ранее Белый дом заявлял, что не готов сообщить новые детали о передаче F-16 украинской стороне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответственность за «печальную» ситуацию в сфере контроля над вооружениеми лежит на США.
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