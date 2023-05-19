Охота за полупроводниками: удастся ли Германии догнать лидеров мирового рынка

Автор Telegram-канала «Немецкий Орел» рассказывает, как Германия решила срочно наверстать отставание в микроэлектронике.
Правительство Германии стремиться сократить свое отставание в полупроводниковой промышленности от США и стран Азии. Начало мая 2023 года ознаменовалось началом нового этапа для немецкой полупроводниковой промышленности: в Дрездене компания Infineon Technologies начала строительство нового завода по производству полупроводников стоимостью 5 млрд евро. Выпуск первой продукции запланирован на 2026 год. Федеральное правительство Германии ежегодно наращивает инвестиции в производство «нефти XXI века», пытаясь догнать страны Азии и США.
Редакция Telegram-канала «Немецкий орел» рассказывает, какие меры принимает правительство Германии для развития своей полупроводниковой промышленности и сможет ли Берлин навязать конкуренцию США и Китаю, а также снизить зависимость от Тайваня.
Страхи Германии
В настоящее время мировым центром производства полупроводников и микрочипов является Тайвань, на долю которого приходится 64% общемирового производства этой высокотехнологичной продукции. Далее идут США, Китай, Южная Корея и Япония.
Одной из причин активного наращивания немецкий правительством инвестиций в полупроводниковую промышленность является страх перед началом вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем. При таком развитии событий логистические цепочки будут нарушены, что грозит серьезным ущербом для немецкой промышленности, которая и так находится не в лучшей кондиции после отказа Берлина от использования российских энергоресурсов.
«Любое нарушение торговли, вызванное напряженностью вокруг Тайваня, может нанести непосредственный и серьезный ущерб мощной промышленной базе Европы и нашему внутреннему рынку», — заявила на церемонии закладки первого камня будущего завода Infineon Technologies председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
В минувшие пару лет немецкое правительство провело колоссальную работу по привлечению масштабных инвестиций в национальный сектор производства чипов и полупроводников. В частности, Intel, Wolfspeed и Infineon строят предприятия на немецкой территории с суммарным объемом инвестиций в 25 миллиардов евро.
Кроме того, крупнейший в мире производитель чипов, тайваньская TSMC рассматривает возможность строительства первого европейского завода в Дрездене.
В Берлине полагают, что без устойчивого развития полупроводниковой промышленности невозможно достичь поставленных климатических целей: к 2030 году достичь 80% использования возобновляемых источников энергии в национальном энергобалансе, а к 2045 — достичь полной климатической нейтральности. Электромобили, ветряные станции, тепловые насосы нуждаются в чипах.
Борьба с заокеанским союзником
Все это стало возможным благодаря принятому в ЕС Закону о чипах, который стал ответом на аналогичный протекционистский американский пакет мер под названием CHIPS (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors) Act — «закону о стимулировании развития производства полупроводников», который действует с августа 2022 года и был продвинут через Конгресс как часть «плана Байдена», которая вызывала малое отторжение у американских республиканцев.
Согласно CHIPS Act, администрация США выделяет 280 млрд долларов, включая 52 млрд долларов на финансирование развития внутреннего производства полупроводников на американской территории.
Европейский союз смог аккумулировать 43 млрд евро (46 млрд долларов) государственных и частных инвестиций для полупроводниковой промышленности и производства чипов, в расчете на удвоение своей доли на мировом рынке полупроводников с менее чем 10% сегодня до 20% к 2030 году.
Правительство Германии полностью поддержало инициативу Брюсселя и начало активно субсидировать игроков рынка полупроводников. В частности, Intel было обещано 6,8 млрд евро в качестве государственной поддержки строительства нового завода в восточногерманском городе Магдебург. Infineon Technologies должна получить 1 млрд евро за свой завод в Дрездене.
«Если единственный способ нарастить производство — предложить миллиарды евро в виде финансовой поддержки технологическим гигантам, то пусть так и будет», — заявил статс-секретарь министерства экономики ФРГ Михаэль Кёлльнер.
По его словам, Германии в 2021 году потеряла от 1 до 1,5% ВВП (42-64 млрд долларов) из-за нехватки полупроводников.
Однако не все в Германии разделяют точку зрения правительства о необходимости субсидировать технологических гигантов из налогов рядовых немцев. Поводом для таких разговоров стало требование Intel возместить компании не 6 млрд евро, а 10. В своих заявлениях руководители американской компании ссылаются на сложные макроэкономические условия, включая резкий рост цен на электроэнергию, которые привели к удорожанию проекта.
Критика субсидий
Противники того, чтобы стимулировать крупные технологическим компаниям утверждают, что руководство Германии и ЕС упускает из вида, что материалы для производства полупроводников и чипов не менее важны, чем сами конечные продукты.
По словам эксперта аналитического центра «Stiftung Neue Verantwortung» Яна-Питера Кляйнханса, одной из причин полупроводникового кризиса во время пандемии коронавируса была нехватка изоляционного материала, который используется в высокопроизводительных процессорах и производится лишь небольшим количеством компаний.
Кроме того, заводы в значительной степени зависят от импортных химических компонентов. Для производства современного полупроводника необходимо около 80% элементов из таблицы Менделеева — поэтому Европа все равно будет находиться в зависимости от зарубежных стран, даже располагая заводами.
Но вернемся к Intel. Многие немецкие экономисты задаются вопросом — почему компания должна получать такую большую государственную помощь, особенно когда внутренний спрос на передовые чипы, которые она планирует производить в Германии, совсем незначительный.
«Это может привести к значительному нерациональному распределению ресурсов. Вероятно, было бы более эффективно просто покупать дешевые субсидированные чипы в США», — утверждает Рейнт Гропп, глава Института экономических исследований им. Лейбница.
Вместе с тем непонятно, смогут ли Германия и ЕС выиграть гонку субсидий у США. По данным аналитической компании Everstream, Вашингтон уже инвестировал 122 млрд. долларов в наращивание производственных мощностей по производству микросхем на период с 2021 по 2025 год. У Европейского союза лишь 31,5 млрд долларов. Мировой уровень инвестиций составляет 700 млрд долларов, поэтому Брюссель со своими 43 млрд евро не может претендовать на мировое лидерство.
Наряду с этим все чаще звучат предложения отказаться от «закидывания деньгами» в пользу улучшения бизнес-климата, повышение уровня цифровизации и подготовки кадров для IT сферы. Кроме того, никуда не исчезла бюрократия — как немецкая, так и общеевропейская. В частности, американский производитель чипов Wolfspeed и ZF, немецкий поставщик автомобилей, объявили в феврале 2023 года, что они объединяются для строительства завода по производству чипов в федеральной земле Саар, — однако до сих пор они ждут подтверждения из Брюсселя по поводу получения субсидий.
Федеральное правительство Германии рассчитывает стать крупным игроком в мировой полупроводниковой индустрии, создавая комфортные условия для иностранных компаний и концентрируя производство на востоке страны в так называемой «Силиконовой Саксонии», что позволит снизить уровень безработицы и повысить уровень жизни в традиционно экономически отстающих немецких землях. Однако в ближнесрочной перспективе Берлин не сможет конкурировать с США и странами Азии, прежде всего из-за цен на энергоносители и их ограниченности, вызванных разрывом отношений с Россией в энергетической сфере.