Охота за полупроводниками: удастся ли Германии догнать лидеров мирового рынка

Наряду с этим все чаще звучат предложения отказаться от «закидывания деньгами» в пользу улучшения бизнес-климата, повышение уровня цифровизации и подготовки кадров для IT сферы. Кроме того, никуда не исчезла бюрократия — как немецкая, так и общеевропейская. В частности, американский производитель чипов Wolfspeed и ZF, немецкий поставщик автомобилей, объявили в феврале 2023 года, что они объединяются для строительства завода по производству чипов в федеральной земле Саар, — однако до сих пор они ждут подтверждения из Брюсселя по поводу получения субсидий.