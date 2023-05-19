Вблизи Сочи зафиксировали подземные толчки магнитудой 3,1

Вблизи Сочи зафиксировано землетрясение магнитудой 3,1, сообщили в региональном управлении МЧС России.
Обращений по поводу происшествия от местных жителей не поступало. Инфраструктура в районе подземной активности не повреждена и работает штатно.
«МО г-к (муниципальное образование город-курорт. — Прим. ред.) Сочи, на глубине 5 км, Обнинской сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,1 по шкале Рихтера, интенсивностью 2-3 балла», — говорится в сообщении ведомства.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 50 километрах от Сочи.
Ранее у берегов Новой Каледонии были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,7. Телеканал RT сообщал, что в регионе объявлена угроза цунами.