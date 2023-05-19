«Есть локальные успехи»: как импортозамещение влияет на экономику России

Россия с 2014 года находится под различными санкциями и ограничениями. При этом, программа импортозамещения началась до введения санкций в 2013 году. Согласно данным Росстата, доля импорта некоторых товаров сократилась, по некоторым категориям продуктов ввоз уменьшился на 15%.
В 2022 году после введения новых антироссийских санкций некоторые компании начали замещать иностранную продукцию. Экономический обозреватель Вячеслав Абрамов рассказал корреспонденту ФАН о роли импортозамещения в российской экономике.
«Хорошие успехи у нас в сельском хозяйстве. Больше половины помидоров и почти все огурцы производятся в России. Прямо противоположная ситуация обстоит с электронным производством. В прошлом году доля импорта информационного и коммуникационного оборудования составила почти 70%. Фармацевтическая отрасль на 50% зависима от импортных поставок. Легкая промышленность (текстиль, обувь, одежда) около 40%. Тяжелая промышленность и машиностроение на 40%, автомобили на 70% импортные», – сообщил эксперт.
Согласно отчету Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли», в период с 2014 по 2020 год доля отечественного оборудования увеличилась с 40% до 55%. Со слов министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в 2022 году это значение составило 60%.
«В сельском хозяйстве доля импортного сырья и животных составляет около 6%, но при этом у нас не производят зерноуборочные комбайны, двигатели, редукторы, гидронасосы и так далее. В фармацевтике до сих пор не производят алпростадил, бупренорфин, инсулин аспарт, морфин, этравирин и другие препараты жизненной необходимости. А в медицинской промышленности доля импортного оборудования, суставов, симуляторов, колющих и режущих инструментов составляет 80-90%», – рассказал Вячеслав Абрамов.
В сфере IT еще в 2017-2018 годах внедрялось отечественное ПО, на которое должны были перейти федеральные органы и дальше по цепочке региональные, подведомственные и остальные. В итоге перешло около 30% организаций.
Это при том, что государство поддерживает рынок информационных технологий – российские разработчиков, которые зарегистрировали программный продукт, вносят в реестр и освобождают от НДС. Компании, которые покупают ПО местных компаний, получают компенсацию от государства в половину стоимости. Но все усложняется взаимодействием множеством программ с российским ПО и тут еще есть над чем работать.
«В целом государство поддерживает российских производителей с помощью субсидий и льгот, создает онлайн-сервисы для поиска поставщиков, снижает налоги. Есть локальные успехи, но нам еще много чего предстоит сделать и есть куда двигаться. Это потребует большой поддержки со стороны государства, контроля исполнения и немало времени. В заключении стоит отметить, что полное импортозамещение продукции невозможно, потому что это будет наносить вред внутренней экономике и снижает качество рынка с точки зрения и конкуренции и качества продукта», – подытожил Вячеслав Абрамов.
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