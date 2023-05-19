«Есть локальные успехи»: как импортозамещение влияет на экономику России

Это при том, что государство поддерживает рынок информационных технологий – российские разработчиков, которые зарегистрировали программный продукт, вносят в реестр и освобождают от НДС. Компании, которые покупают ПО местных компаний, получают компенсацию от государства в половину стоимости. Но все усложняется взаимодействием множеством программ с российским ПО и тут еще есть над чем работать.