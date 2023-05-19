Можно ли прыгать в лифте и как выбраться без риска, если вы застряли: ФАН узнал у эксперта по безопасности

Почему нельзя прыгать, если застрял в лифте? И почему запрещено самостоятельно из него выбираться? Что предпринять? На эти вопросы ФАН ответил заместитель декана факультета безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Денис Ковалев:
«Если лифт остановился между этажами, во-первых, не паникуйте, он не упадет. Падения лифтов – если они случаются – это всегда громкие ЧП, и они остаются в памяти и на слуху надолго. Но на деле лифты — очень безопасные, устойчивые системы, и, по статистике, они падают гораздо реже, чем самолеты», — утверждает эксперт.
Все современные лифты оборудованы специальными устройствами —ловителями, которые автоматически тормозят кабину, когда она начинает двигаться свыше заданной скорости, объясняет он принцип действия механизма.
Именно поэтому, находясь в лифте, ни в коем случае нельзя намеренно совершать резкие движения — прыгать, играть в мяч, толкаться и пр. Все резкие удары устройства-ловители воспринимают как падение и останавливают движение. Такую же внезапную остановку лифта может вызвать его перегрузка, дополнил сказанное эксперт.
«Если лифт встал между этажами, ни в коем случае не пытайтесь выбраться из него самостоятельно. Это самая частая ошибка, которую допускают пассажиры, особенно если им кажется, что этаж очень близко. Вы можете упасть, сломать руку или ногу. Получить поражение электрическим током. Многие механизмы в шахте лифта находятся под высоким напряжением, и даже ремонтные бригады не работают там без предварительного обесточивания систем. Кроме того, можно застрять — причем в момент, когда лифт неожиданно для вас возобновит движение, а это уже опасность не только серьезных травм, но и смерти», — предупреждает замдекана факультета безопасности жизнедеятельности Ковалев.
После внезапной остановки/поломки лифта необходимо сообщить о случившемся диспетчеру, нажав кнопку «ВЫЗОВ». Если кнопка не срабатывает, стоит позвать на помощь любым доступным застрявшему способом.
«В любом случае лифтом в доме пользуетесь не вы один: люди обязательно заметят поломку и придут на помощь. Помните, единственное исключение, когда необходимо как можно быстрее покинуть лифт — это пожар в доме или другая чрезвычайная ситуация», — подытожил Денис Ковалев.
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