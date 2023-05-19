Можно ли прыгать в лифте и как выбраться без риска, если вы застряли: ФАН узнал у эксперта по безопасности

Именно поэтому, находясь в лифте, ни в коем случае нельзя намеренно совершать резкие движения — прыгать, играть в мяч, толкаться и пр. Все резкие удары устройства-ловители воспринимают как падение и останавливают движение. Такую же внезапную остановку лифта может вызвать его перегрузка, дополнил сказанное эксперт.