Во Всеволожском районе Ленобласти разбился БПЛА

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Ленинградской области. Инцидент произошел во Всеволожском районе.
По предварительным данным, неопознанный дрон разбился. Среди обломков найдены обшивка, провода и прочие детали.
На место происшествия направлена группа разминирования. Правоохранители устанавливают обстоятельства крушения БПЛА.
Беспилотник ранее упал во дворе многоквартирного дома в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Дрон врезался в окно квартиры на седьмом этаже, после чего рухнул на землю.