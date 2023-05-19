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Во Всеволожском районе Ленобласти разбился БПЛА

Происшествия
Во Всеволожском районе Ленобласти разбился БПЛА

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Ленинградской области. Инцидент произошел во Всеволожском районе.

По предварительным данным, неопознанный дрон разбился. Среди обломков найдены обшивка, провода и прочие детали.

На место происшествия направлена группа разминирования. Правоохранители устанавливают обстоятельства крушения БПЛА.

Беспилотник ранее упал во дворе многоквартирного дома в Белгороде, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Дрон врезался в окно квартиры на седьмом этаже, после чего рухнул на землю.
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