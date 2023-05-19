Первый вице-премьер Белоусов заявил, что России была объявлена экономическая война

Несмотря на объявление России экономической войны, антисанкционная работа должна оставаться в правовом поле. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов во время выступления на экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum 2023».
Белорусов подчеркнул, что при проведении антисанкционной работы необходимо обеспечить соблюдения правил ведения бизнеса. Однако на первом месте должна быть защита экономических интересов России.
«Но когда мы говорим о выстраивании систематической работы, мы, конечно, должны стараться находиться в правовом поле или формировать правовое поле в соответствии с изменяющейся стратегической обстановкой», — сказал первый вице-премьер.
Ранее стало известно, что пустующие площади магазинов IKEA в России могут быть заняты новыми арендаторами уже в текущем году. Ожидается, что данные помещения займут фирмы с аналогичной продукцией.