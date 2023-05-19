В Мельбурне 65 женщин получили по почте использованные презервативы

В городе Мельбурн в Австралии правоохранители начали расследование в связи с тем, что как минимум 65 женщин получили по почте от неизвестного отправителя использованные презервативы. Об этом сообщает «Би-би-си».
По данным издания, все, кому пришли письма с непристойным содержимым, обучались в частной школе для девочек в 1999 году. Из выпускного альбома злоумышленник и получил адреса женщин.
Кроме использованных средств контрацепции, в конвертах находились записки с предложениями сексуального характера и угрозами. Многие послания были направлены на старые адреса, поэтому их получили родители женщин.
Детектив-сержант Грант Льюис отметил, что следователи проводят анализ ДНК и почерка, чтобы найти таинственного отправителя. Им может оказаться бывший ученик или даже сотрудник.
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