Politico: обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 займет несколько месяцев

Обучение украинских пилотов по управлению истребителями F-16 пройдут в Европе и продляться несколько месяцев. Об этом сообщило издание Politico.
Отмечается, что президент США на саммите G7 проинформировал партнеров о поддержке обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16. Официальные лица Европы надеются приступить к подготовке летчиков уже в ближайшие недели.
«Обучение будет проходить за пределами Украины - на площадке в Европе, на его завершение потребуются месяцы. Официальные лица надеются начать обучение в ближайшие недели», — говорится в сообщении издания.
Накануне Пентагон согласился на передачу третьими странами истребителей F-16 на Украину. Окончательное решение все еще не принято.