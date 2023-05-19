Екатеринбуржец около банкомата помешал пенсионеру перевести мошенникам 200 тысяч рублей

Житель Екатеринбурга спас пенсионера от мошенников. Он не дал пожилому мужчине перевести 200 тысяч рублей на счета мошенников.
Молодой человек увидел жертву злоумышленников около одного из банкоматов города. Он пытался внести 200 тысяч рублей, но прохожий помешал. Екатеринбуржец также прервал общение с обманщиками по телефону. При этом сам пенсионер сначала не поверил очевидцу.
«Он с сыном поговорил и тогда уже понял, что его обманули. Руку мне пожал и уехал», — приводит слова молодого человека издание E1.
Выяснилось, что пожилой человек уже перевел мошенникам такую же сумму. Сам парень дождался полицию и написал объяснительную.
Ранее в пресс-службе московской прокуратуры рассказали о новых уловках злоумышленников. Слова работников органа приводит издание «Вечерняя газета». По данным правоохранителей, они стали чаще использовать видеозвонки. Когда потенциальная жертва начинает верить такому «доказательству», ее заставляют взять кредит.