Екатеринбуржец около банкомата помешал пенсионеру перевести мошенникам 200 тысяч рублей

Молодой человек увидел жертву злоумышленников около одного из банкоматов города. Он пытался внести 200 тысяч рублей, но прохожий помешал. Екатеринбуржец также прервал общение с обманщиками по телефону. При этом сам пенсионер сначала не поверил очевидцу.