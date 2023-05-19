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Президент России Путин поручил решить вопрос с термином «инфоцыгане» в государственных СМИ

Общество
Президент России Путин поручил решить вопрос с термином «инфоцыгане» в государственных СМИ

Необходимо решить вопрос в отношении государственных СМИ по запрету использования слова «инфоцыгане». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Основной причиной послужило заявление специалиста в области этнографии и истории цыган Надежды Деметер. Она призвала не использовать в медийной сфере словосочетания, которые указывают на национальную принадлежность и имеющие крайне негативный оттенок.

«Что касается блогосферы, там, конечно, влиять на это непросто. А вот в отношении государственных средств массовой информации - это точно совершенно нужно сделать, и обязательно учтем все, что Вы сказали», — сказал Путин

Путин также прокомментировал и суверенитет России. Он указал, что для его поддержания требуется добиться самодостаточности в политике, экономике, сфере обороны и безопасности.
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