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Бывший президент США Барак Обама пополнил стоп-лист на визиты в Россию

Политика
Бывший президент США Барак Обама пополнил стоп-лист на визиты в Россию

Бывшему президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме запретили въезжать на территорию России. Об этом говорится в материале журнала «Международная жизнь», учредителем которого является министерство иностранных дел страны.

В публикации указано, что экс-хозяина Белого дома внесли в стоп-лист для визитов в государство. При этом стало известно, что данное решение было принято в ответ на санкции Вашингтона.

Ранее финансовое ведомство США объявило о расширении списка антироссийских рестрикций. Среди организаций, попавших под ограничения, оказалась Служба внешней разведки РФ и ряд компаний-импортеров полупроводников.
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