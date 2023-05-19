Бывший президент США Барак Обама пополнил стоп-лист на визиты в Россию

Бывшему президенту Соединенных Штатов Бараку Обаме запретили въезжать на территорию России. Об этом говорится в материале журнала «Международная жизнь», учредителем которого является министерство иностранных дел страны.
В публикации указано, что экс-хозяина Белого дома внесли в стоп-лист для визитов в государство. При этом стало известно, что данное решение было принято в ответ на санкции Вашингтона.
Ранее финансовое ведомство США объявило о расширении списка антироссийских рестрикций. Среди организаций, попавших под ограничения, оказалась Служба внешней разведки РФ и ряд компаний-импортеров полупроводников.