Депутат Чаплин рассказал, как найти управу на соседа, который не ведет борьбу с борщевиком

Борщевик Сосновского — опасное растение, которое можно встретить в любом СНТ. Бороться с ним сложно, а за бездействие можно еще и получить штраф. Однако ученые из МГСУ доказали, что борщевик можно использовать при изготовлении строительных материалов.
Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал корреспонденту ФАН, как заставить соседа убрать борщевик на даче и предложил законодательно урегулировать использование борщевика в строительстве.
«Если вы видите, как соседский участок зарастает борщевиком, и для вас это становится проблемой, так как он распространяется и на ваш участок, то вы вправе пожаловаться на соседа местным властям, которые обязаны следить за устранением борщевика. Они уведомят собственника о необходимости уничтожить вредное растение на участке», – объяснил депутат.
Собеседник ФАН также рассказал, что если проблема не будет устранена, то уничтожение борщевика произведут органы местного самоуправления, взыскав затраченные средства с собственника участка, которые он обязуется возместить в течение двух месяцев. В случае «игнора», местные власти будут требовать деньги в судебном порядке.
«Если владельца дачи не удалось найти, то происходит процедура признания земли бесхозной. Недавно ученые представили свои разработки по переработке борщевика для изготовления прочных стройматериалов. Прекрасная инициатива для импортозамещения: использовать нашего врага (борщевик) на пользу. Однако вопрос требует законодательного регулирования», — сказал Никита Чаплин.
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