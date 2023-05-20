Депутат Чаплин рассказал, как найти управу на соседа, который не ведет борьбу с борщевиком

Собеседник ФАН также рассказал, что если проблема не будет устранена, то уничтожение борщевика произведут органы местного самоуправления, взыскав затраченные средства с собственника участка, которые он обязуется возместить в течение двух месяцев. В случае «игнора», местные власти будут требовать деньги в судебном порядке.