Астероид диаметром 64 метра 21 мая приблизится к Земле

Центр изучения объектов, сближающихся с Землей, Лаборатории реактивного движения НАСА сообщил о том, что в воскресенье мимо нашей планеты должен пролететь астероид диаметром 64 метра, информирует Planet Today.
Астероид получил индекс 2023 JK. Дата 21 мая примечательна тем, что американский радиоведущий Гарольд Кэмпинг предсказал этот день, как Конец Света. В США это предсказание широко распространилось среди населения.
Однако на сей раз астероид на навредит Земле. 2023 JK пролетит на расстоянии примерно 1,65 миллиона километров. Это достаточно близко для того, чтобы назвать явление редким, но не ближе Луны, которая вращается вокруг планеты на расстоянии 384 000 километров.
Ранее ученые НАСА благодаря мощному телескопу Джеймса Уэбба впервые обнаружили на околоземной комете замерзшую воду.