Астероид диаметром 64 метра 21 мая приблизится к Земле

Однако на сей раз астероид на навредит Земле. 2023 JK пролетит на расстоянии примерно 1,65 миллиона километров. Это достаточно близко для того, чтобы назвать явление редким, но не ближе Луны, которая вращается вокруг планеты на расстоянии 384 000 километров.